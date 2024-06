Startujący z ostatniego miejsca na liście Konfederacji Dobromir Sośnierz jeszcze kilka godzin wcześniej mógł mieć powody do zadowolenia. Według wyników sondażowych exit poll i late poll, polityk mógł już przygotowywać się do powrotu do Parlamentu Europejskiego . Wcześniej pełnił funkcję europosła w latach 2018-2019, kiedy to zastąpił Janusza Korwin-Mikkego.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Trzecie miejsce Konfederacji

- Nie oszukujmy się, to największy sukces w historii naszego środowiska. Nawet jak troszkę spadnie to dalej będzie największy sukces w historii Konfederacji (...) To wy nam zaufaliście, to wy poszliście do lokalu wyborczego po to, żeby zagłosować na naszych kandydatów. To wy uwierzyliście, że głos oddany na naszych kandydatów przyczyni się do tego, że wasze interesy będą jak najlepiej reprezentowane w Unii Europejskiej - mówił.