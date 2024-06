Burza po oświadczeniu premiera. "Absurdalna zagrywka"

Dodatkowo premier odwołał ze stanowiska prokuratora Tomasza Janeczka , który zajmował się prokuraturą wojskową i sprawował nadzór w sprawie zatrzymanych żołnierzy . - To odwołanie wymaga jeszcze zgody prezydenta - uściślił, zapowiadając dwie rzeczy: że wyśle pismo do Andrzeja Dudy, a dodatkowo, iż spotka się z nim w poniedziałek przy granicy. Polsat News potwierdził, że właśnie na Podlasiu zorganizowana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego .

Tusk oznajmił, że ma nadzieję, iż z obecnej sytuacji wszyscy jego podwładni wyciągną "prawidłowe wnioski". - A jeżeli nie, to się pożegnają ze swoimi stanowiskami . Mam nadzieję, że te słowa dotarły do wszystkich zainteresowanych - stwierdził.

Żołnierze zatrzymani na granicy. Fala komentarzy po oświadczeniu premiera

Jak podkreślił polityk PiS, Rzeczpospolita " nie doczekała się dymisji rzeczywiście winnych szefów MON i MS. Rzeczpospolita nie usłyszała, że zlikwiduje pan Zespół Bodnara ścigający obrońców polskich granic. Hańbą było zachowanie wobec żołnierzy i Pan dziś do tego poziomu się dostosował. Do dymisji! " - wezwał.

Swoje zdanie wyraził także Zbigniew Ziobro w obszernym wpisie w mediach społecznościowych. "Nie zmyjesz krwi Premierze oskarżając niewinnych i siejąc nienawiść" - rozpoczął. Stwierdził, że to strona Tuska przez lata szczuła polskich żołnierzy. "To wy zakuliście ich w kajdany, bo bronili naszej Ojczyzny. To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami. (...) To Twój minister Adam Bodnar sparaliżował pracę Prokuratury Krajowej i zakazał informować swojego zastępcę ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka o strzałach, zatrzymaniu i oskarżeniu żołnierzy" - napisał.