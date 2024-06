Donald Tusk: Podjąłem decyzję o odwołaniu prok. Janeczka

Premier po spotkaniu z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem wygłosił oświadczenie dotyczące zatrzymania polskich żołnierzy na granicy. - Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem sytuacji na granicy, to sprawa, w której powinniśmy być jednoznaczni, zjednoczeni , jeśli chodzi o atmosferę wokół działań polskich służb, które na granicy czasami z poświęceniem życia bronią RP - mówił.

Prokurator Tomasz Janeczek może zostać odwołany

- Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody prezydenta. Jeszcze dziś wyślę stosowne pismo do pana prezydenta. Będziemy się widzieli z panem prezydentem w poniedziałek, tam przy granicy, mam nadzieję, że do tego czasu uzyskam akceptację pana prezydenta wymaganą przepisami prawa na rzecz tej zmiany - powiedział Donald Tusk.