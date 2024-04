- Rozmawialiśmy dzisiaj o bezpieczeństwie Polski, Wielkiej Brytanii i całej Europy . Nasze kraje, to dobry przykład świetnej koordynacji działań na rzecz wzmocnienia obronności w różnych formatach, np. European Sky Shield Initiative - przekazał polski premier.

Brytyjskie myśliwce i wojska trafią do Polski. Deklaracja Sunaka

- Relacje polsko-brytyjskie są silne - przekazał premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak . - Jesteśmy sojusznikami na zawsze - powiedział po polsku. - Nigdy w Wielkiej Brytanii nie zapomnimy o tym, że to polscy piloci ratowali nasze życie, walcząc na naszym niebie - wyjaśnił premier.

- Wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach . Myśliwce Typhoon będą patrolować polską przestrzeń powietrzną. Przyślemy również 16 tys. żołnierzy w ramach wsparcia - zaznaczył Sunak. - Między Polską a Wielką Brytanią jest wielka więź, która buduje bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy również o możliwościach przemysłu zbrojeniowego - poinformował Sunak. - Budujemy fregaty oraz nowy system obrony powietrznej, który będzie chronił niebo nad Polską - zapowiedział Sunak.

- Mamy jeszcze coś wspólnego. Łączy nas miłość do Margaret Thatcher - przekazał Sunak. - Gdy w 1988 roku odwiedziła Warszawę, opisała to ryzyko, któremu musimy dzisiaj stawić czoła. Powiedziała, że wolność pociąga za sobą odpowiedzialność. Miała rację i bardzo się cieszę, że my jesteśmy odpowiedzialni - podsumował polityk.