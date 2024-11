Kandydatura Bogdana Klicha na nowego ambasadora RP w Waszyngtonie została pozytywnie rozpatrzona przez komisję spaw zagranicznych we wrześniu. Decyzji tej sprzeciwił się Andrzej Duda . Prezydent już wcześniej zapowiedział, że nie podpisze nominacji Klicha.

Szef MSZ Radosław Sikorski w październiku informował, że od czasu powołania nowego rządu bilans nominacji ambasadorskich w wykonaniu prezydenta "wynosi zero" i w efekcie dyplomaci wyjeżdżają na placówki w randze charge d'affaires (jako pełnomocnik).

Bogdan Klich złożył mandat senatora. Ma zostać ambasadorem w USA

"Przez 23 lata miałem zaszczyt reprezentować Was w parlamencie. Najpierw w Sejmie, potem w Parlamencie Europejskim , a od 2011 roku w Senacie. To dzięki Wam mogłem wygrywać wybory, tworzyć dobre prawo, a przeciwstawiać się złemu" - napisał w kierunku swoich wyborców.

"Dane mi było także publicznie występować w obronie wartości, które uważam za najważniejsze: demokracji, praworządności, praw obywatelskich, równości i sprawiedliwości. To one napędzały mnie do działania, a Wasze wsparcie podtrzymywało na duchu w chwilach trudnych. Za tę Waszą czujną obecność chciałbym Wam dziś szczególnie podziękować" - podsumował.