"Bielan jednym z autorów dymisji". Pierwsze komentarze po odejściu Poręby

Kwestia jego dymisji była przedmiotem porannej dyskusji w programie "Śniadanie w Trójce".

- To jest po prostu jego osobista decyzja, przyznaje, że dla mnie zaskakująca. Widocznie uznał, że na te ostatnie miesiące kampanii wyborczej potrzebna jest nowa twarz w sztabie wyborczym i nowa konfiguracja personalna. Czekam z zainteresowaniem na decyzję mojego środowiska politycznego, kto tę kampanię będzie prowadził do końca, a panu Tomaszowi po prostu dziękuję - skomentował Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

Dymisja Tomasza Poręby. Adam Bielan komentuje

- Kampanie wyborcze to są olbrzymie przeciążenia, ogromny stres i ktoś, kto obserwuje tylko z zewnątrz i nigdy nie był w sztabie wyborczym tego do końca nie zrozumie. Z całą pewnością czeka nas bardzo trudny i ważny finisz. Te wybory rozstrzygną się na ostatniej prostej i mam nadzieję, że tę kampanię poprowadzi ktoś, kto podoła temu zadaniu. To chyba najważniejsze wybory, nie tylko superważne dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej i jej przyszłego kształtu, decyzji odnośnie zmiany traktatów. My Republikanie będziemy wspierać każdego, kto tę kampanię będzie prowadzić - stwierdził z kolei Adam Bielan.

Krzysztof Gawkowski: Bielan jest jednym z autorów dymisji Poręby

Następnie głos w sprawie zabrał Krzysztof Gawkowski. - Prawo i Sprawiedliwość miało przez lata takie poczucie, że od zwycięstwa do zwycięstwa kroczyło i myślę, że nie było też wewnętrznych kłótni. Pan poseł Bielan delikatnie opowiedział o tym, co się działo w sztabie i co jest potrzebne w sztabie, ale jest jednym z autorów tej dymisji, bo przecież z panem Mastalerkiem wywołali temat, pokłócili się - stwierdził polityk Nowej Lewicy.

- Z nikim się nie kłóciłem - przerwał mu Bielan.

- Dobra, dobra, ja czytałem w ostatnim tygodniu, co pisaliście jedni o drugich - odparł Gawkowski.

- Ja niczego nie pisałem - stwierdził Bielan.

- No, ale generalnie byliście w sporze, a ten spór skończył się dymisją pana Poręby, a to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot. Dlatego, że czuje, że kampania nie idzie, a w takich sytuacjach ten który przegrywa czuje, że musi dokonywać zmian. Można powiedzieć, że tonący brzytwy się chwyta - podsumował polityk Lewicy.

Pierwsze komentarze pojawiły się też na Twitterze.