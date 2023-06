Tomasz Poręba zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu PiS

Kłopoty w sztabie wyborczym PiS

Po artykule Interii o kłopotach w sztabie wyborczym PiS byli i obecni sztabowcy partii skoczyli sobie do gardeł , zarzucając sobie nawzajem niekompetencję. W dyskusję włączył się m.in. Tomasz Poręba.



Jak informowali dziś Łukasz Szpyrka i Jakub Szczepański sztab wyborczy PiS otrzymał czas do 24 czerwca na udowodnienie swojej wartośc i. To wtedy w Łodzi odbędzie się duża konwencja partii rządzącej, która ma nadać nową dynamikę kampanii wyborczej.

