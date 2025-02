- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć tej bezsensowej wojny celnej - deklarował przed spotkaniem przywódców UE w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do ostatnich zapowiedzi prezydenta USA. Polski premier mówił o teście solidarności i jedności europejskich państw. Jak wskazał, sytuacja jest skomplikowana, ponieważ mamy do czynienia "z serią zaskoczeń ze strony najbliższego sojusznika".