Tłumy na proteście w Warszawie. Żądają rozmowy z Tuskiem

Dotyczy to drugiej grupy wynagrodzeń, czyli pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją. Problem jest jednak szerszy.

Protest pielęgniarek. Chcą rozmów z Donaldem Tuskiem

- Dyskryminacja dotyczy grupy (wynagrodzeń - red.) piątej i szóstej to są pielęgniarki młode i te, które w systemie ochrony zdrowia są od 30 lat i skończyły liceum medyczne. (...) Jeśli młoda osoba, zgodnie z opracowaną siatką płac ma 6700 brutto, to nie jest zainteresowana pracą, bo na rękę to jest 4700. Ktoś powie, że najniższa płaca jest jeszcze niższa, ale ja mówię, że należy wpierać zawody, które będą użyteczne społecznie - podkreśla Ptok.