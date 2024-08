"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, panowie!" - napisała Beata Szydło w odpowiedzi do krytyków z własnego obozu politycznego. Według nieoficjalnych informacji była premier ma stracić stanowisko wiceprezesa PiS w ramach przetasowań przed wyborami prezydenckimi.