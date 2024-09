Tam, gdzie nie są one odpowiednio wzmocnione, może dojść do problemów związanych z przeciekami .

Powódź 2024. IMGW o "dużym obciążeniu" wałów

Powódź w Polsce. IMGW: Ostrzeżenie dla Krosna Odrzańskiego

Sytuacja powodziowa w Polsce. Wojewoda zachodniopomorski o fali kulminacyjnej

Na temat zagrożenia powodziowego dla miejscowości w województwie zachodniopomorskim mówił tamtejszy wojewoda Adam Rudawski. Samorządowiec wspomniał, że w Szczecinie rozpoczęły się opady deszczu, które potrwają do piątku. Polityk zapewnił, że nie będzie miało to dużego znaczenia co do poziomu fali przechodzącej przez miasto.