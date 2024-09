Woda wdarła się najpierw do miejscowości Stary Raduszec, a w nocy zaczęła podtapiać sąsiednią Osiecznicę . W pierwszej z nich zalanych zostało około 20 posesji, a w drugiej 76.

Powódź w Polsce. Osiecznica i Stary Raduszec podtopione

- Mieszkańcy są bezpieczni , a sytuacja jest stabilna i opanowana - zapewnił we wtorek po godz. 17 w rozmowie z Interią mł. bryg. Arkadiusz Kaniak. Rzecznik wojewódzkiej straży wyjaśnił, że pojawianie się wody na tym obszarze wynika z braku umocnień wałowych na tym odcinku.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zalanej Osiecznicy . Widać na nich stojącą wodę na wielu posesjach. Mł. bryg. Kaniak zapewnił jednak, że jej poziom sięga mniej więcej do kolan .

We wtorek rano sołtys Osiecznicy Paweł Szymczak poinformował również za pośrednictwem mediów społecznościowych, że woda, która zaczęła podtapiać kilka ulic, spowodowała przerwy w dostawie prądu . "Przerwy w dostawie prądu zostaną ograniczone do niezbędnego minimum" - przekazał.

Zaznaczył jednocześnie, że Odra na wysokości Osiecznicy swój kulminacyjny poziom osiągnie we wtorek w godzinach popołudniowych, a to oznacza, że podtopienia będą utrzymywały się nawet do czterech dni. "Później woda powinna zacząć ustępować" - napisał.