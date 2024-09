Przez zachodnią Polskę cały czas przelewa się fala wezbraniowa. Wkroczyła do województwa lubelskiego i przesuwa się wzdłuż Odry na północ. Choć kilka ostatnich dni było słonecznych i suchych, to od wtorku wracają deszcze, jednak nie będą one zbyt obfite. Zagrożeniem może być natomiast silny wiatr - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.