Powódź 2024. Stronie Śląskie. "Sztab kryzysowy był w rozsypce"

Marek Stan został w Stroniu Śląskim przez tydzień. Ocenia, że na początku miejscowy sztab kryzysowy " był w rozsypce". - Mówimy o katastrofie, do której nikt się nie przygotowuje, chociaż są do tego procedury. Sztab kryzysowy nie ogarniał, trzeba było spiąć kilka kwestii - od bezpieczeństwa, po drobne dostawy dla najbardziej potrzebujących, których było bardzo wielu.

Dzięki informacji udostępnionej w mediach społecznościowych "Zachara" udało się ściągnąć do Stronia Śląskiego kolejne osoby chętne do pomocy.

Pomoc dla powodzian. "Każdy wyciągał rękę"

Powódź w Polsce. Problemy z szabrownikami. "Kradzieże każdego dnia"

Na terenach dotkniętych powodzią ludzie musieli walczyć nie tylko ze szkodami wyrządzonymi przez wodę. W miejscowościach pojawili się szabrownicy. Marek Stan wspomina o sytuacji, gdy zobaczył ludzi ścigających kogoś podejrzanego o kradzież. - Ludzie krzyczeli, że to złodziej, próbowali go gonić - mówi. - W pewnej chwili musiałem go bronić przed ludźmi, zanim przyjechała policja - dodał.

Jak podkreśla Stan, który przez kilka dni obserwował, jak radzą sobie ludzie poszkodowani przez żywioł, człowiek potrafi szybko przyzwyczaić się do nowej sytuacji. - Ktoś, kto w ułamku sekundy stracił cały dobytek, cieszy się z najmniejszej rzeczy, jaką mu ofiarowano. To są ludzie, którzy tam mieszkają, nie mają co ze sobą zrobić, nie zastąpią tego, co stracili. Są jednak pełni nadziei. Są też bardzo wdzięczni za pomoc - mówi.