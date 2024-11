- To jest prezent dla Putina . To jest prezent dla tych wszystkich, którzy zorganizowali ten zamach. Prezent dla państwa zbrodniczego, państwa, które dzisiaj w bezpośredni sposób zagraża Ukrainie , ale i Polsce i całemu światowemu porządkowi - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Miesięcznica smoleńska. Mocne przemówienie prezesa PiS. Mówił o "prezencie dla Putina"

Polityk ocenił, że okrzyki, które były dość wyraźnie słyszalne to "prezent, który Donald Tusk przysłał Putinowi". - Bo jest od niego uzależniony, bo Putin wie na jego temat wiele różnych rzeczy, odnoszących się choćby do "Resetu" i w ten sposób się broni, przy pomocy ludzi nie najwyższej klasy. Bardzo łagodnie to określam - dodał prezes PiS. Stwierdził też, że "jako posłowie nie mogą walczyć z policją, bo byłoby to bezskuteczne".