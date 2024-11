Macierewicz: Nie zakładaliśmy z góry, że w Smoleńsku był zamach

Antoni Macierewicz w piątek zabrał głos ws. działania podkomisji smoleńskiej. - Nie jest prawdą, że zakładaliśmy z góry, że to zamach, choć część polskiego społeczeństwa tak uważała - dodał.

Jak podkreślił wiceprezes PiS, działania komisji analizowały poszczególne sytuacje. W ten sposób odniósł się do piątkowego ruchu prokuratura generalnego Adama Bodnara, który powołał w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy do zbadania nieprawidłowości w funkcjonowaniu tzw. podkomisji smoleńskiej. Ciało to powołał, a później kierował nim właśnie Antoni Macierewicz. Pracami sześciu prokuratorów pokieruje płk Tomasz Mackiewicz. Reklama

- Chciałem pokazać państwu fundamentalne problemy związane z badaniem katastrofy smoleńskiej, która okazała się zbrodnią smoleńską - dodał.

- Analizy, która zamówiliśmy w firmie NIAR (National Institute for Aviation Research), miała dokonać rekonstrukcji i analizy przypadku opisanego przez komisję Millera i komisję Anodiny - zaznaczył Macierewicz.

Jak dodał polityk, NIAR nie miał zabierać stanowiska w sprawie. - Chodziło o przesłanie materiałów z symulacji komisji i tego dotyczyła umowa - zaznaczył.

Konferencja Antoniego Macierewicza. "Od 14 lat dominuje kłamstwo w sprawie zbrodni"

- Najważniejszym elementem naszego badania była analiza i identyfikacja skali obecności śladów materiałów wybuchowych na samolocie - przekazał Macierewicz.

- Na niektórych fragmentach były zidentyfikowane takie ślady - dodał.

Polityk podkreślił, że jest mu "wstyd w sytuacji, kiedy jest pełen materiał dowody, świadczący o tym, że samolot został wysadzony, co zaraz państwo zobaczycie".

- Od 14 lat dominuje kłamstwo w sprawie zbrodni pana Putina i Federacji Rosyjskiej. I to do tego stopnia, że zostałem nazwany osobą pełną nienawiści, osobą, która dzieli naród polski. Dzielenie narodu polskiego jest pokazywaniem prawdy o zbrodni rosyjskiej. To jest dokładnie tak, jak było ze zbrodnią katyńską, to dokładnie ten sam sposób działania. To wstrząsające - dodał polityk. Reklama

- To nie jest tak, że my materiały wybuchowe znaleźliśmy. To wynikało z analizy materiałów, które przekazała nam prokuratura na skutek pracy swoich funkcjonariuszy w 2012 i 2013 roku - zaznaczył Macierewicz.

- Te analizy i wnioski były ukrywane przez prokuraturę przez 12 lat - dodał polityk. - Wyrzucono ludzi, którzy to napisali. Prokuratura mająca materiał dowodowy powtarzała przez 12 lat, że nie jest prawdą, że znaleziono takie materiały - podkreślił.

Konferencja Macierewicza to odpowiedź na ruch Bodnara, który w piątek powołał zespół śledczy. Jego zadaniem będzie zbadanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu tzw. podkomisji smoleńskiej "w aspekcie związanym z podejrzeniem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, a także popełniania innych czynów zabronionych z uwzględnieniem ich form stadialnych i zjawiskowych".

Jak przypomniano, Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło raport z prac zespołu badającego prace tzw. podkomisji smoleńskiej wraz z 41 zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa, będącymi efektem stwierdzonych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Zespół śledczy będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy tych zawiadomień i raportu, "a następnie podjęcie decyzji procesowej w sprawie". Reklama

Tzw. podkomisja smoleńska. MON złożył zawiadomienia do prokuratury

Tzw. podkomisja smoleńska została powołana na mocy rozporządzenia z 2016 r., które podpisał ówczesny szef MON Antoni Macierewicz - od 2018 r. jej przewodniczący. W kwietniu 2022 r. Macierewicz przedstawił raport z prac podkomisji, który kwestionował ustalenia komisji badania wypadków lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera. Podkomisja złożyła też w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154 10 kwietnia 2010 r.

Po objęciu władzy przez obecny rząd tzw. podkomisja smoleńska została rozwiązana. W styczniu br. został powołany zespół ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. W jego skład weszło ok. 20 ekspertów i ekspertek.

MON 24 października zaprezentowało raport zespołu badającego prace tzw. podkomisji smoleńskiej. Wynika z niego, że kosztowała ona Skarb Państwa ponad 81 mln zł; w związku z działaniami podkomisji do prokuratury skierowano 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym 24 przez jej szefa Antoniego Macierewicza i 10 przez b. szefa MON Mariusza Błaszczaka. Reklama

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!