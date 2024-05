- Niestety nie jestem w stanie brać udziału w rozmowie z panem - powiedział wiceszef MON Paweł Zalewski do Przemysława Czarnka , opuszczając studio.

Polityk domagał się, by poseł Prawa i Sprawiedliwości przeprosił Roberta Biedronia za nazwanie go "zdegenerowanym kłamcą" w czasie dyskusji o strefach wolnych od LGBT.

Śniadanie Rymanowskiego. Donald Tusk o słowach Czarnka

"Kiedy oglądam barbarzyńców w rodzaju Czarnka i Budy, po chamsku poniżających swoich rozmówców, widzę, jak głęboka i zasadnicza jest w dzisiejszej Polsce konfrontacja między Wschodem a Zachodem. To nie jest spór wyborczy , to wojna cywilizacji" - ocenił z kolei premier Donald Tusk.

Czarnek kontra Biedroń. Krzysztof Śmiszek pisze o fiksacji

"Najpierw Buda, potem Czarnek, czyli fiksacje polskiej prawicy" - stwierdził natomiast Krzysztof Śmiszek , prywatnie partner Roberta Biedronia. Tym samym przypomniał sytuację z programu "Debata Dnia" w Polsat News, kiedy to Waldemara Budy nazwał Biedronia "mężem lub żoną" Śmiszka.

"Lata mijają, a wy wciąż siejecie hejt. To już kolejna kampania do PE pełna homofobii Jak się nie ma programu, to się ma nienawiść" - napisał polityk Lewicy.