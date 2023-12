- Uważam, że mamy do czynienia z próbą ratowania mediów publicznych - stwierdził w czwartek Bogdan Zdrojewski przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu podczas posiedzenia. - Jaruzelski też przywracał demokrację - odpowiedział na to polityk PiS Marek Suski. Posiedzenie związane jest z pracami nad ustawą budżetową, jednak posłowie PiS postanowili wykorzystać czas, by mówić o sytuacji wokół mediów publicznych. - Kwestia likwidacji telewizji publicznej, radia publicznego, PAP - to kwestie najważniejsze dzisiaj z punktu widzenia naszej ojczyzny, każda inna debata powinna być odsunięta - wskazywał poseł PiS Dariusz Matecki.