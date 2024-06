Jarosław Kaczyński obchodził we wtorek 75. urodziny. Z tej okazji prezes PiS przyjechał do Krakowa, gdzie wziął udział we mszy świętej w katedrze wawelskiej. Nabożeństwu w intencji Jarosława, Lecha i Marii Kaczyńskich przewodniczył proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu Paweł Baran.