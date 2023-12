- Mamy powrót do rządów Jaruzelskiego, mamy stan wojenny w Polsce - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który pojawił się w siedzibie TVP przy ul. Woronicza. Parlamentarzysta opozycji podkreślił, że to co się dzieje "nie mieści się w żadnych standardach". Mularczyk dodał, że w czasie przejęcia władzy w telewizji publicznej poturbowani zostali parlamentarzyści. - Poseł Joanna Borowiak ma najprawdopodobniej złamaną rękę - powiedział Mularczyk.