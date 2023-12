Jak doszło do wyłączenia TVP Info? Dwa warianty i specjalna procedura

Chwilę po godz. 11 TVP Info przestało nadawać sygnał. Jak to możliwe? Jak usłyszała Interia, "możliwości jest milion", by technicznie przeprowadzić taką operację. Mógłby to być np. ktoś wewnątrz TVP, w grę może wchodzić również zewnętrzny operator komunikacyjny, a nawet Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.