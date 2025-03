Donald Tusk uderza w PiS. "Tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw"

" Putin zadowolony z zachowania europosłów PiS w PE" - zawtórował Tuskowi w komentarzu europoseł Dariusz Joński. "To duży sukces, że udało się przegłosować uznanie Tarczy Wschód za wspólne europejskie zadanie. Wróg nadciąga ze wschodu. Najwyraźniej pisowcy nie chcą go powstrzymać" - napisała europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"To głosowanie było o tym, czy Niemcy mają decydować o tym, że polscy żołnierze będą gdzieś wysyłani, np. do Ukrainy bez zgody Polaków. Rezolucja wprost wzywa do przyznania UE kompetencji w zakresie wojskowości i decydowania w tym obszarze większością kwalifikowaną" - napisał z kolei poseł PiS Sebastian Kaleta. "Jest pan arcymistrzem kłamstwa nazywając poplecznictwem z Rosją oddanie kontroli Niemcom nad wojskiem. A tak naprawdę to jest klasyczne für Deutschland w pana wydaniu..." - dodał Kaleta.