W momencie, gdy próbował on dostać się do środka, usłyszeć można było różne okrzyki. - Będziesz siedział - krzyknął jeden z obecnych tam mężczyzn w kierunku Kaczyńskiego. - Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział - odpowiedział mu prezes PiS.

Jacek Sasin: Mamy do czynienia z zamachem stanu

Chwilę potem wypowiedział się Jacek Sasin , który stwierdził, że " Polska demokracja już niestety nie istnieje w tym momencie, ponieważ okazuje się, że prawo w Polsce nie ma już żadnego znaczenia". - Nie obowiązują ustawy, Konstytucja. Mamy do czynienia de facto z zamachem stanu - oznajmił.

Nocne dyżury posłów PiS w siedzibie TVP

We wtorek Sejm przyjął uchwałę o "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych". Posłowie wezwali Skarb Państwa, aby niezwłocznie podjął działania naprawcze w TVP , Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej.

Tego dnia wieczorem posłowie PiS, spodziewając się, że to pierwszy krok do zmian w TVP, przemieścili się do siedziby TVP przy Woronicza. Na miejscu pojawił się m.in. Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak czy Mateusz Morawiecki.