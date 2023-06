Andrzej Seweryn na wulgarnym nagraniu. Burza w sieci

Seweryn zachęca do udziału w marszu 4 czerwca

We wtorek 30 maja aktor na swoim Facebooku, w zdecydowanie bardziej eleganckim stylu, zachęcał do udziału w marszu. Cytował wówczas Wyspiańskiego. "Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo" - mówił, wspominając dramat "Wyzwolenie".

- Zróbmy coś, co by od nas zależało. Spotkajmy się 4 czerwca w Warszawie. Pokażmy naszą siłę, naszą solidarność, naszą jedność - apelował Andrzej Seweryn.