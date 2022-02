Po wizycie w Pekinie prezydent Andrzej Duda udał się do Brukseli, gdzie spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, szefem Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Przed Dudą spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Jak powiedział prezydent w rozmowie z dziennikarzami, głównym tematem rozmów z przewodniczącą KE i szefem RE była sytuacja na wschodzie: wokół Ukrainy i na Białorusi i tego jak powinniśmy w obecnej sytuacji działać.

- Jakiekolwiek spory są woda na młyn dla przeciwników jedności europejskiej, czyli naszych przeciwników. (...) Dziś potrzebujemy jedności i zamknięcia wszelkich sporów - podkreślił Duda.



- Zarówno w Unii Europejskiej jak i w NATO powinniśmy działać wspólnie. Ci, którzy tworzą napięcia międzynarodowe, powinni widzieć naszą jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój i prawo międzynarodowe, które ma znaczenie fundamentalne - mówił.



Jak przekazał prezydent, poruszona została także kwestia jego inicjatywy ustawodawczej. - Mam nadzieję, że dzięki niej zostanie rozwiązany problem, który narósł wokół Sądu Najwyższego. Przedstawiłem swoje stanowisko i intencje - powiedział Duda.



Prezydent: Wierzę, że projekt rozwiewa wątpliwości na poziomie europejskim

Andrzej Duda był pytany, czy dopuszcza wycofanie się Polski z Funduszu Odbudowy, o czym mówił w poniedziałek w Radiu Plus lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. "Zależy nam na porozumieniu z Komisją Europejską, ale do końca marca musimy podjąć jakąś decyzję w związku z niewydaniem opinii do polskiego KPO, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Funduszu Odbudowy" - powiedział europoseł.

Prezydent i w tym konktekście przypomniał, że pod koniec ubiegłego tygodnia złożył projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Jak podkreślił, przedstawił "projekt ustawy, który załatwia nasze, wewnętrzne sprawy, ważne, związane z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, związane z odpowiedzialnością zawodową sędziów, której oczekuje polskie społeczeństwo, że będzie ona realizowana".

- Uważam, że ta propozycja legislacyjna, którą przedstawiłem, tę sprawę załatwia - mówił Duda. - Wierzę w to głęboko, że załatwia i rozwiewa także wątpliwości, które były podnoszone wobec tych regulacji na poziomie europejskim. Mam nadzieję, że to pomoże w budowaniu jedności w Unii Europejskiej, tak bardzo nam wszystkim dzisiaj potrzebnej - dodał prezydent.

Von der Leyen: Dobra rozmowa z prezydentem Polski

Po spotkaniu von der Leyen napisała na Twitterze, że rozmowy z polskim prezydentem były dobre, a ich tematem był stan bezpieczeństwa i rozwój militarny Rosji.



"Głęboko koordynujemy naszą gotowość, w tym w zakresie dostaw energii i sankcji w odpowiedzi na dalszą eskalację" - dodała. Nie wspomniała o relacjach Polska-KE.









Sąd Najwyższy. Inicjatywa ustawodawca prezydenta

W piątek do Sejmu wpłynął złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Prezydent projekt noweli ustawy o SN przedstawił w czwartek. Jak mówił, propozycja przewiduje, że Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent.

Wizyta prezydenta w Chinach

Przed wizytą w Brukseli prezydent Andrzej Duda udał się do Chin, gdzie wziął udział w inauguracji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie . Odbył też rozmowy dyplomatyczne.



W niedzielę Duda spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem - poinformowała prezydencka kancelaria.

W sobotę w stolicy Chin, gdzie w piątek rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także prezydentami m.in. Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Tematami rozmów polskiego prezydenta były sytuacja wokół Ukrainy i bezpieczeństwo w regionie. Duda razem z szefami innych delegacji wziął też udział w bankiecie wydawanym przez przewodniczącego ChRL i jego małżonkę.

We wtorek w Berlinie w formacie Trójkąta Weimarskiego Duda spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.





