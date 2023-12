Andrzej Duda podziękował za rządy PiS. "Osiągnęliśmy bardzo dużo"

"Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Premier Beacie Szydło oraz Ministrom za 8 lat współpracy. Od 2015 roku prowadziliśmy razem Polskie Sprawy. Były momenty ważne i trudne, chwile sukcesów i problemów. Osiągnęliśmy bardzo dużo realizując to, co obiecaliśmy Polakom. Dziękuję!" - napisał na portalu X (wcześniej Twitter) prezydent Duda.

Upadł rząd Mateusza Morawieckiego. Powstał po desygnacji prezydenta

Po wyborach z 15 października, w których PiS osiągnął najwyższy wynik, jednak nie zapewnił sobie większości parlamentarnej, wszystkie oczy skierowały się na prezydenta Dudę. To do niego należał wybór, komu przydzielić funkcję utworzenia rządu. Swoją decyzję ogłosił w orędziu do narodu, po przeprowadzeniu negocjacji z przedstawicielami partii, które weszły do Sejmu.