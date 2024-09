I prezes SN Małgorzata Manowska 28 sierpnia zwróciła się do prezydent z prośbą o wyznaczenie sędziego do kierowania tą Izbą. Prezydent jednak do tej pory tego nie zrobił.

Sąd Najwyższy poinformował we wtorek przed południem, że do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziego SN wykonującego obowiązki prezesa Izby Pracy tego sądu - pracą tej Izby kieruje I prezes SN Małgorzata Manowska . Część sędziów SN kwestionowała taką interpretację przepisów - według nich Izbą w tej sytuacji kieruje najstarszy stażem przewodniczący wydziału w tej Izbie, czyli sędzia Dawid Miąsik.

We wtorek po godz. 16 na stronie SN zamieszczono komunikat, w którym poinformowano, że do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prezes Manowska upoważniła sędziego Miąsika.

We wtorek wieczorem zaniepokojenie decyzjami I prezes SN wyraził minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który oświadczył, że w myśl obowiązującego prawa Manowska "nie ma uprawnień do kierowania Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ani też nie posiada uprawnień do upoważnienia sędziego do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem tą Izbą".