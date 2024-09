Roszady w Izbie Sądu Najwyższego. Reaguje minister sprawiedliwości

We wtorek pierwsza prezes Sądu Najwyższego, z powodu niewyłonienia kandydatów na funkcję prezesa Izby Pracy SN, upoważniła sędziego Dawida Miąsika do kierowania tą Izbą. Wcześniej nad Izbą kontrolę przejąć miała sama Manowska.

Zwrot w Sądzie Najwyższym. Minister sprawiedliwości reaguje

Jak wskazano, w myśl obowiązującego prawa prof. Małgorzata Manowska "nie ma uprawnień do kierowania Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ani też nie posiada uprawnień do upoważnienia sędziego do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem tą Izbą". Uzasadniając, minister sprawiedliwości zaznaczył, że Manowska została "nieprawidłowo powołana do Sądu Najwyższego (co potwierdzają liczne orzeczenia ETPCz i TSUE) a następnie na stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego".