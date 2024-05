Rosyjskie akcje w Polsce? Marcin Kierwiński zabrał głos

- Nie chcę na ten temat za dużo mówić , bo nie mogę. Sam pan premier powiedział o przynajmniej jednym takim przypadku, z którym mieliśmy do czynienia na początku roku - tłumaczył.

Zalewska o premierze: Piekło zamarzło

Anna Zalewska z PiS odniosła się do słów premiera, który ostrzegał przed imigrantami próbującymi forsować granicę polsko-białoruską. - Piekło zamarzło. Donald Tusk mówi językiem Zjednoczonej Prawicy. Zanim wybuchła wojna, a my mówiliśmy o wojnie hybrydowej na granicy, to zarzucano nam histerię. Przestrzegaliśmy przed Rosją, mówiliśmy, jakie jest zagrożenie - stwierdziła.