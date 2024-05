- Trudno nie mieć podejrzenia, takiej obawy, że pożary mogą nie mieć charakteru przypadkowego i że to mogą być po prostu podpalenia - stwierdził prezydent Andrzej Duda odnosząc się do serii pożarów do których doszło w naszym kraju w ostatnich dniach. Zdaniem głowy państwa może być to "próba destabilizacji sytuacji w Polsce". - Będziemy wyjaśniać każdy szczegół, jeśli chodzi o każdy z tych pożarów - powiedział Donald Tusk.