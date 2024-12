Swoje listy do uczestników obchodów skierowali m.in. prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński . Prezydent podkreślił, że Radio Maryja i Telewizja Trwam to media "niezwykle ważne dla naszych rodaków, dla naszej ojczyzny". "Pojawienie się pierwszych audycji Radia Maryja okazało się bardzo istotną cezurą w historii polskich środków przekazu" - ocenił Duda.

CBA w fundacji Rydzyka. Kaczyński: Akt zajadłej kampanii

"Tegoroczne, 33. urodziny Radia Maryja obchodzimy w czasie szczególnym, w okresie wielkiej próby. Ledwie dwa dni temu agenci CBA weszli do siedziby Fundacji Lux Veritatis. To kolejny akt trwającej od dłuższego czasu wyjątkowo zajadłej kampanii wymierzonej w czcigodnego ojca Tadeusza Rydzyka oraz w dzieło toruńskiej wspólnoty. W te niegodne działania zostały wprzęgnięte niektóre instytucje państwowe oraz media głównego nurtu. Cel tej operacji jest jasny. Najlepiej oddają go słowa bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia: 'jeżeli przyjdą zniszczyć ten naród zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu'" - napisał Kaczyński w liście, który odczytał na uroczystościach były wicepremier Błaszczak.