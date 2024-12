Krzyczew to niewielka miejscowość nad Bugiem. Wśród kilku, w większości opustoszałych już domów, jest jednak jeden obiekt wzbudzający szczególny zachwyt. To XVII wieczny drewniany kościół. Ta architektoniczna perełka leży jednak nie tylko we wsi nad Bugiem, ale literalnie – położona jest nad samą rzeką, w tej chwili jakieś 5 metrów od jej koryta. I to właśnie jest największa obawa mieszkańców Krzyczewa.