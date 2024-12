Wielkie wydarzenie w Watykanie. Będzie to rekord w historii Kościoła

Konsystorze dla kreacji nowych kardynałów papieże zwołują zwykle wtedy, gdy liczba kardynałów elektorów spada poniżej 120 . Konstytucja apostolska Universi Dominici gregis określa bowiem liczbę kardynałów - wyborców papieża - stu dwudziestu właśnie. Franciszek mniej więcej co rok zwołuje konsystorze , jak tylko liczba elektorów - których systematycznie ubywa, gdy którykolwiek z nich kończy 80 lat - zbliża się do 120.

Z drugiej strony, w wieku zaledwie 44 lat abp Mycholi Bychoka - pochodzącego z Ukrainy duchownego grekokatolickiego, a obecnego eparchy w Australii . Ostatnio kardynała w tak młodym wieku powołał Paweł VI w 1973 roku - był to patriarcha Lizbony Antonio Ribeiro .

Tajemnicza rezygnacja z kardynalatu

Ale największą niespodzianką była rezygnacja jednego z nowo nominowanych kardynałów , abp Paskalisa Bruno Syukura , biskupa Bogor z Indonezji, który miesiąc temu złożył prośbę - zaakceptowaną ostatecznie przez papieża - by nie został kreowany kardynałem.

Ujawniona argumentacja - niedoszły kardynał pragnie wzrastać w życiu kapłańskim , oddając się służbie Kościołowi i ludowi Bożemu - nie do końca przekonuje, dlaczego rezygnuje z kardynalatu, wszak godność ta nie stoi w sprzeczności z kapłaństwem, a sama istota kardynalatu to jeszcze większe oddanie się służbie Kościołowi, stąd pojawiły się liczne spekulacje, że sprawa ma głębszy wymiar i może być podyktowana innymi motywacjami.

Kim są nowi kardynałowie?

Siedmiu z nich to kardynałowie z Ameryki Południowej i to ten kontynent został najbardziej "dowartościowany" podczas tego konsystorza. Głównie dlatego, że dotąd Franciszek - choć stamtąd pochodzi - nominował mniej kardynałów z Ameryki Łacińskiej, w porównaniu z Afryką albo Azją .

Kardynałem będzie (to tradycja) arcybiskup Toronto . Franciszek podczas swojego pontyfikatu szczególnie koncentruje się na Azji i widać to również podczas aktualnych nominacji: nowymi kardynałami będą arcybiskupi Tokio ( Japonia ), Kalookan (Filipiny), Teheranu ( Iran ), kardynałem z puli "kurialnej" będzie prałat Jacob Koovacad , Hindus odpowiedzialny za papieskie pielgrzymki.

Jeśli natomiast spojrzymy, skąd nowi kardynałowie pochodzą, a nie w których rejonach pracują - odkryjemy zdumiewającą rzecz, że aż 11 nowych kardynałów , czyli ponad połowa , pochodzi.... z Europy . Nowe nominacje nie zmieniają utrwalonych od lat statystyk pośród grona elektorów przyszłego papieża: 60 proc. stanowią kardynałowie z Kościołów pozaeuropejskich, 40 proc. to purpuraci z Europy.

Kreacja nowych kardynałów - konsystorz 2024

Mimo że znamy już nazwiska przyszłych kardynałów, zostaną nimi dopiero 7 grudnia rano, podczas uroczystego konsystorza . Papież odczyta wobec pozostałych kardynałów nazwiska nowych i w tej sposób ich "kreuje" - odtąd będą włączeni do kardynalskiego kolegium, a ci, którzy mają poniżej 80 lat - uzyskują prawa wyboru papieża w przypadku konklawe . Potem nastąpi jeszcze wręczenie biretów kardynalskich i nałożenie pierścieni, a także bull papieskich przyznających diakonie bądź kościoły tytularne.

Rekord w historii Kościoła

Wśród nowo nominowanych, kardynałów "elektorów" będzie 20, tylko jeden z nowo nominowanych, właśnie kard. Acerbi, jest kardynałem bez praw wyborczych . 7 grudnia podniosą oni liczbę elektorów aż do 141 - będzie to rekord w historii Kościoła . Aż o 21 będzie przekroczona liczba elektorów wymieniona w konstytucji Universi Dominici gregis.

Kardynałowie są długowieczni. Kiedy osiągają 80 lat, tracą prawa wyborcze (zwykle to kilkunastu kardynałów w ciągu roku), ale nie przestają zasiadać w kolegium kardynalskim. Liczba ultraottantenni (kardynałowie po 80. r.ż. - red.), także stała się rekordowa. Już teraz wynosi 113 i wszystko na to wskazuje, że 7 grudnia - jeśli któryś z nich nie odejdzie z tego świata - w sumie kardynałów będzie 256, to też absolutny rekord. Dość powiedzieć, że jeszcze sto lat temu kardynałów było 65.