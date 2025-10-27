Adam Szłapka tłumaczy słowa premiera. "Polska nie ma takiego planu"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o słowa Donalda Tuska dla brytyjskiej gazety "Sunday Times". Premier w wywiadzie skomentował sprawy dotyczące migrantów i bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Po jego publikacji pojawiły się liczne komentarze i słowa krytyki.

Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam Szłapka GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews Agencja FORUM

W wywiadzie dla "Sunday Times", który gazeta opublikowała w sobotę na swojej stronie internetowej, polski premier - pytany o migracje do Europy - stwierdził, że są one poważnym zagrożeniem; zwracał też szczególną uwagę na "coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw".

W opinii Tuska istotną częścią problemu jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk
Świat

Postawa Brytyjczyków zszokowała Tuska. Przypomniał jedno wydarzenie

Marta Stępień
Marta Stępień

    Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy otwarcie naciskają w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.

    Brytyjskie media komentują słowa Tuska. Premier komentował kwestię migracji

    "Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji" - napisał "Sunday Times".

    Słowa premiera z wywiadu wywołały liczne komentarze, skrytykowała je też część organizacji pozarządowych.

    Adam Szłapka tłumaczy słowa premiera. Chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka

    Pytany o tę wypowiedź, rzecznik Adam Szłapka podkreślił w poniedziałek, że Polska "nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

    Zobacz również:

    Donald Tusk dogada się z Ursulą von der Leyen?
    Felietoniści

    To bzdura, że Tusk zwolni nas z Paktu Migracyjnego

    Rafał Woś
    Rafał Woś

      - Słowa premiera dla brytyjskiego dziennika były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu - zaznaczył.

      W wywiadzie dla brytyjskiej gazety Tusk wskazywał też m.in., że jego rola w Europie "polega raczej na zachęcaniu premierów i prezydentów do zrobienia czegoś więcej, niż pozwalają nam na to konwencje".

      - Wiem, że brzmi to trochę dziwnie z mojej strony, jako weterana walki o prawa człowieka. Ale musimy szanować rzeczywistość. Polityka musi dotyczyć rzeczywistości, a nie tylko marzeń - powiedział Tusk.

      Zobacz również:

      Rzecznik rządu Adam Szłapka
      Świat

      Polska zwolniona z paktu migracyjnego. Rzecznik rządu zdradził szczegóły

      Mateusz Balcerek
      Mateusz Balcerek
      "Polityczny WF": Tusk i Kaczyński. Komu całkiem odjechał peron?INTERIA.PL

      Najnowsze