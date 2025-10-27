Adam Szłapka tłumaczy słowa premiera. "Polska nie ma takiego planu"
Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o słowa Donalda Tuska dla brytyjskiej gazety "Sunday Times". Premier w wywiadzie skomentował sprawy dotyczące migrantów i bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Po jego publikacji pojawiły się liczne komentarze i słowa krytyki.
W wywiadzie dla "Sunday Times", który gazeta opublikowała w sobotę na swojej stronie internetowej, polski premier - pytany o migracje do Europy - stwierdził, że są one poważnym zagrożeniem; zwracał też szczególną uwagę na "coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw".
W opinii Tuska istotną częścią problemu jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy otwarcie naciskają w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.
Brytyjskie media komentują słowa Tuska. Premier komentował kwestię migracji
"Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji" - napisał "Sunday Times".
Słowa premiera z wywiadu wywołały liczne komentarze, skrytykowała je też część organizacji pozarządowych.
Adam Szłapka tłumaczy słowa premiera. Chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka
Pytany o tę wypowiedź, rzecznik Adam Szłapka podkreślił w poniedziałek, że Polska "nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".
- Słowa premiera dla brytyjskiego dziennika były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu - zaznaczył.
W wywiadzie dla brytyjskiej gazety Tusk wskazywał też m.in., że jego rola w Europie "polega raczej na zachęcaniu premierów i prezydentów do zrobienia czegoś więcej, niż pozwalają nam na to konwencje".
- Wiem, że brzmi to trochę dziwnie z mojej strony, jako weterana walki o prawa człowieka. Ale musimy szanować rzeczywistość. Polityka musi dotyczyć rzeczywistości, a nie tylko marzeń - powiedział Tusk.