W skrócie Donald Trump odwołał prawie 30 ambasadorów i dyplomatów z różnych krajów, kontynuując przebudowę amerykańskiej polityki zagranicznej.

Zmiany mają na celu powołanie dyplomatów w pełni wspierających inicjatywy Trumpa i strategię 'America First'.

Najwięcej zwolnień dotyczy krajów afrykańskich i azjatyckich, a administracja uzasadnia to standardową procedurą.

Departament Stanu zdecydował o odwołaniu dyplomatów w co najmniej 29 krajach. W zeszłym tygodniu zostali oni poinformowani, że ich kadencje wygasną w styczniu, a na ich miejsce powołani zostaną nowi urzędnicy.

O zmianach w administracji Donalda Trumpa poinformowało agencję AP dwóch urzędników Departamentu Stanu, którzy nie ujawnili swojej tożsamości.

Donald Trump odwołuje ambasadorów. "Standardowa procedura"

Źródła sugerują, że zmiany w personelu mają przekształcić amerykańską dyplomację poprzez zatrudnianie pracowników w pełni popierających inicjatywy Donalda Trumpa w ramach strategii "America First". Zakłada ona wzmacnianie amerykańskiej potęgi i stawianie zagranicznych sojuszy na pierwszym miejscu.

Odwołani dyplomaci zostali powołani na swoje stanowiska za prezydentury Joe Bidena i jako nieliczni utrzymali posady w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa. Sytuacja ta uległa zmianie w środę, gdy administracja prezydenta zaczęła przekazywać wieści o rychłych zwolnieniach.

Departament Stanu nie ujawnił nazwisk ani konkretnej liczby ambasadorów, których dotyczą zmiany. Przekazał jednak, że są one "standardową procedurą w każdej administracji", a każdy ambasador jest powinien być "osobistym przedstawicielem prezydenta i prezydent ma prawo zapewnić, że w tych krajach przebywają osoby, które promują agendę 'America First'".

Do największych roszad doszło w krajach afrykańskich. Trump odwołał 13 ambasadorów z: Burundi, Kamerunu, Republiki Zielonego Przylądka, Gabonu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Madagaskaru, Mauritiusa, Nigru, Nigerii, Rwandy, Senegalu, Somalii i Ugandy.

Drugim kontynentem jest Azja, gdzie zmiany ambasadorów dotyczą sześciu krajów: Fidżi, Laosu, Wysp Marshalla, Papui-Nowej Gwinei, Filipin i Wietnamu.

Dymisje dotyczą też czterech krajów w Europie (Armenii, Macedonii, Czarnogóry i Słowacji), dwóch na Bliskim Wschodzie (Algierii i Egipcie), Azji Południowej i Środkowej (Nepalu i Sri Lanki) oraz półkuli zachodniej (Gwatemali i Surinamu).

