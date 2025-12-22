Czystki w amerykańskiej dyplomacji. Trump masowo odwołał ambasadorów

Donald Trump odwołał prawie 30 dyplomatów z ambasadorskich i innych wysokich rangą stanowisk - poinformowała agencja AP. To kolejny krok na drodze do przekształcenia amerykańskiej polityki zagranicznej, który zakłada powoływanie wyłącznie dyplomatów wspierających działania prezydenta USA.

Donald Trump odwołuje kilkudziesięciu ambasadorów
Donald Trump odwołuje kilkudziesięciu ambasadorówAndrew Caballero-Reynolds / AFPAFP

  • Donald Trump odwołał prawie 30 ambasadorów i dyplomatów z różnych krajów, kontynuując przebudowę amerykańskiej polityki zagranicznej.
  • Zmiany mają na celu powołanie dyplomatów w pełni wspierających inicjatywy Trumpa i strategię 'America First'.
  • Najwięcej zwolnień dotyczy krajów afrykańskich i azjatyckich, a administracja uzasadnia to standardową procedurą.
Departament Stanu zdecydował o odwołaniu dyplomatów w co najmniej 29 krajach. W zeszłym tygodniu zostali oni poinformowani, że ich kadencje wygasną w styczniu, a na ich miejsce powołani zostaną nowi urzędnicy.

O zmianach w administracji Donalda Trumpa poinformowało agencję AP dwóch urzędników Departamentu Stanu, którzy nie ujawnili swojej tożsamości.

Donald Trump odwołuje ambasadorów. "Standardowa procedura"

Źródła sugerują, że zmiany w personelu mają przekształcić amerykańską dyplomację poprzez zatrudnianie pracowników w pełni popierających inicjatywy Donalda Trumpa w ramach strategii "America First". Zakłada ona wzmacnianie amerykańskiej potęgi i stawianie zagranicznych sojuszy na pierwszym miejscu.

Odwołani dyplomaci zostali powołani na swoje stanowiska za prezydentury Joe Bidena i jako nieliczni utrzymali posady w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa. Sytuacja ta uległa zmianie w środę, gdy administracja prezydenta zaczęła przekazywać wieści o rychłych zwolnieniach.

    Departament Stanu nie ujawnił nazwisk ani konkretnej liczby ambasadorów, których dotyczą zmiany. Przekazał jednak, że są one "standardową procedurą w każdej administracji", a każdy ambasador jest powinien być "osobistym przedstawicielem prezydenta i prezydent ma prawo zapewnić, że w tych krajach przebywają osoby, które promują agendę 'America First'".

    Do największych roszad doszło w krajach afrykańskich. Trump odwołał 13 ambasadorów z: Burundi, Kamerunu, Republiki Zielonego Przylądka, Gabonu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Madagaskaru, Mauritiusa, Nigru, Nigerii, Rwandy, Senegalu, Somalii i Ugandy.

    Drugim kontynentem jest Azja, gdzie zmiany ambasadorów dotyczą sześciu krajów: Fidżi, Laosu, Wysp Marshalla, Papui-Nowej Gwinei, Filipin i Wietnamu.

    Dymisje dotyczą też czterech krajów w Europie (Armenii, Macedonii, Czarnogóry i Słowacji), dwóch na Bliskim Wschodzie (Algierii i Egipcie), Azji Południowej i Środkowej (Nepalu i Sri Lanki) oraz półkuli zachodniej (Gwatemali i Surinamu).

