Postawa Brytyjczyków zszokowała Tuska. Przypomniał jedno wydarzenie

W skrócie Donald Tusk podkreśla, że Ukraina jest gotowa dalej walczyć z Rosją, jednak Zełenski obawia się, że wojna może potrwać nawet dekadę.

Premier ostrzega Wielką Brytanię i Europę przed złudnym poczuciem bezpieczeństwa oraz zwraca uwagę na przewagę Rosjan w gotowości do walki.

Tusk wyraża opinię, że Polska może stać się liderem regionu, wspierając Ukrainę i wzmacniając bezpieczeństwo Europy.

- Nie mam wątpliwości, że Ukraina przetrwa jako niepodległe państwo - powiedział Donald Tusk w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom w Wielkiej Brytanii po objęciu ponownie urzędu w 2023 roku.

- Teraz najważniejsze pytanie brzmi, ile ofiar jeszcze zobaczymy. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział mi w czwartek, że ma nadzieję, iż wojna nie potrwa dziesięciu lat, ale Ukraina jest gotowa walczyć jeszcze dwa, trzy lata - stwierdził szef polskiego rządu w wywiadzie dla dziennika "Sunday Times", który gazeta opublikowała w sobotę na swojej stronie internetowej.

"Rosjanie mają przewagę nad Europą". Donald Tusk o wojnie w Ukrainie

Dodał, że gospodarka Rosji "nie ma szans na przetrwanie" w dłuższej perspektywie i stoi w obliczu "dramatycznych" problemów, które pogłębiły m.in. nowe sankcje USA nałożone w środę na rosyjski przemysł naftowy.

- Rosjanie mają naprawdę poważne kłopoty gospodarcze - ocenił Tusk. - Czy to oznacza, że możemy powiedzieć, że wygrywamy? Absolutnie nie. Rosjanie mają jedną wielką przewagę nad Zachodem, a zwłaszcza nad Europą: są gotowi do walki, w czasie wojny, to jest absolutnie kluczowe zagadnienie. Nie masz szans na wygraną, jeśli nie jesteś gotowy walczyć lub przynajmniej coś poświęcić - podkreślił polski premier.

Premier ostrzega Wielką Brytanię. "Byłem w szoku"

Tusk ostrzegł zarazem Wielką Brytanię, że nie może dłużej żyć w "słodkiej iluzji", że zostanie oszczędzona w razie wojny między państwami NATO i Rosją.

Szef polskiego rządu powiedział, że był skonsternowany powściągliwą reakcją opinii publicznej w Wielkiej Brytanii po tym, jak premier Keir Starmer wyjawił mu podczas wspólnej wizyty w Kijowie w maju, że jego dawny dom rodzinny w Kentish Town w Londynie był celem serii podpaleń, rzekomo zorganizowanych przez rosyjskie służby wywiadowcze.

- Problem polega na tym, że nikogo w Wielkiej Brytanii nie zaskoczyła ta wiadomość. Szczerze mówiąc, byłem w szoku - oświadczył Tusk. - Kiedy informacja ta pojawiła się w brytyjskich mediach, reakcja była taka, jakby chodziło o mecz piłki nożnej pomiędzy Arsenalem a Liverpoolem. Ale jeśli Rosjanie są gotowi i zdolni do zorganizowania czegoś takiego, oznacza to, że są gotowi i zdolni do wszystkiego - zauważył.

Tusk podkreślił, że gdyby Moskwa rozmieściła pociski balistyczne Oriesznik na terytorium Białorusi lub Królewca, to mogłaby z łatwością odpalić głowicę nuklearną, której celem byłaby dowolna stolica europejska, w tym Londyn. Tusk zaznaczył, że "zagrożenie ma charakter globalny i uniwersalny, przede wszystkim ze względu na wykorzystaną technologię".

W opinii polskiego premiera Rosjanie są gotowi "zniszczyć cyberinfrastrukturę związaną z polską koleją i szpitalami". - Dlatego nie możecie żyć w słodkiej iluzji, że to nie wasza wojna - dodał.

Rozmówca "Sunday Times" przyznał też, że odczuwa odrobinę "gorzkiej satysfakcji", bo przez wiele lat ostrzegał przed wrogimi zamiarami Moskwy.

- Mówimy o końcu ery złudzeń w Europie - obawiam się jednak, że za późno. Za późno, żeby dobrze przygotować się na wszystkie zagrożenia, ale nie jest za późno, żeby móc przetrwać - oznajmił szef rządu. Według niego "polityka była, jest i zawsze będzie dotyczyć tego samego: przemocy, tego, kto jest silniejszy, granic i terytoriów, konfliktów interesów".

"Dzwonek alarmowy". Premier o polityce europejskich państw

"Sunday Times" przypomniał, że Polska wkrótce będzie miała największe konwencjonalne siły zbrojne w UE. "Tusk powiedział, że siła nabywcza przeciętnego Polaka przewyższy w tym roku Japonię, a wkrótce potem Hiszpanię i Nową Zelandię" - napisała brytyjska gazeta.

W ocenie premiera sukcesy i autorytet moralny Polski dają jej prawo do roli geopolitycznego lidera. - Polski sposób myślenia powinien stać się sposobem paneuropejskim - stwierdził Tusk.

Gazeta zauważyła, że szef polskiego rządu "jest wyraźnie sfrustrowany", obserwując działania niektórych europejskich polityków, którzy - jak stwierdził - "już mówią jak pewnego dnia odbudują relacje z Rosją". - Dla mnie to zawsze jak dzwonek alarmowy - oświadczył Tusk.

"Przedstawia mocne argumenty za tym, że Ukraina powinna być członkiem zarówno UE, jak i NATO, pomimo powszechnych w Polsce obaw, że Ukraińcy mogą osłabić ich pozycję gospodarczą lub nadmiernie rozciągnąć obronę Sojuszu" - napisała brytyjska gazeta.

- To może zmienić fatalizm ciążący na naszym regionie, który zakłada, że Ukraińcy, Polacy czy inne mniejsze narody muszą od czasu do czasu padać ofiarą Niemców lub Rosjan - powiedział Tusk. W jego opinii należy "wykorzystać ten wyjątkowy moment, ale też dziś bardzo krytyczny dla Ukrainy, (…) ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu najbliższych pięciu, siedmiu lat Polska będzie liderem tej części Europy. Razem z Ukrainą możemy być naprawdę bezpieczni i nikt, nawet Rosja, nie będzie miał szansy, żeby nam coś zrobić".

"Wyjątkowo zwyczajny". Donald Tusk ocenia Putina

"Sunday Times" podkreślił, że Tusk miał wiele okazji, by obserwować, jak "wielu jego zachodnich partnerów uległo urokowi rosyjskiego dyktatora". Dziennik wskazuje na prezydenta USA George W. Bush czy kanclerza Niemiec Gerhard Schroeder. Gazeta podkreśliła, że polski premier "jest zbyt dyplomatycznym atlantystą, by sugerować, że prezydent USA Donald Trump również może być podatny na pochlebstwa Putina".

- Nie wierzcie, że Putin jest jakąś niezwykłą osobowością, magikiem, magnetyczną czy charyzmatyczną postacią. (…) To wyjątkowo zwyczajna i prosta osoba. Rozmowy z nim nie są interesujące. Ma bardzo prosty sposób myślenia i zawsze chodzi mu o to, kto ma większą władzę i kto jest gotów użyć jej przeciwko sobie nawzajem - ocenił Tusk.

Szef polskiego rządu powiedział, że jakiekolwiek porozumienie z Putinem w sprawie Ukrainy nie będzie warte "atramentu, którym zostało podpisane". Jego zdaniem wciąż będzie trwać "nieustanna, wieczna wojna", dopóki w Rosji nie nastąpią drastyczne zmiany.

Donald Tusk o Trumpie: Muszę być bardzo ostrożny

Pytany o plan pokojowy amerykańskiego prezydenta dla Izraela i Strefy Gazy, Tusk powiedział: "Muszę być bardzo ostrożny, komentując jakąkolwiek amerykańską inicjatywę. Mam własny pogląd i własną ocenę prezydenta Trumpa".

Zapytany o masowe migracje do Europy, stwierdził, że są "mniej dotkliwym, ale wciąż poważnym zagrożeniem" dla Europy, zwracając uwagę na "coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw". W opinii Tuska istotną częścią problemu jest "sztywna i rozbudowana" interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy "otwarcie naciskają" w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.

"Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu jej opuszczenia" - napisał "Sunday Times".

- Moja rola w Europie polega raczej na zachęcaniu premierów i prezydentów do zrobienia czegoś więcej, niż pozwalają nam na to konwencje. Wiem, że brzmi to trochę dziwnie z mojej strony, jako weterana walki o prawa człowieka, ale musimy szanować rzeczywistość. Polityka musi dotyczyć rzeczywistości, a nie tylko marzeń - powiedział Tusk.

