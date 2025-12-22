Co z uznawaniem małżeństw jednopłciowych? Polacy podzieleni, jest sondaż

Marcin Czekaj

Niemal połowa Polaków opowiada się za rejestracją związków jednopłciowych zawartych w innych państwach Unii Europejskiej - wynika z sondażu IBRiS. Wśród zwolenników tego rozwiązania znaleźli się przede wszystkim wyborcy koalicji rządzącej oraz częściowo Konfederacji. Wyniki ukazują wysoką polaryzację Polaków wokół tego tematu.

Dwie osoby trzymają się za ręce na tle nocnej panoramy miasta z rozświetlonymi wieżowcami i Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Zestawienie symbolizuje akceptację i równość w przestrzeni miejskiej.
Sondaż IBRiS. Polaków zapytano o uznawanie małżeństw jednopłciowychJaap Arriens/NurPhoto via Getty Images | stockbroker123RF/PICSEL

W skrócie

  • Niemal połowa Polaków popiera rejestrację związków jednopłciowych zawartych w innych krajach UE.
  • Wyniki sondażu różnią się w zależności od płci, wieku oraz sympatii politycznych, przy czym młodzi oraz wyborcy rządzącej koalicji są najbardziej przychylni.
  • Wyrok TSUE nakazuje Polsce uznanie małżeństw jednopłciowych z innych krajów UE, ale nie zobowiązuje do ich wprowadzenia w krajowym prawie.
Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 5-6 grudnia. W jego ramach zapytano ankietowanych, czy Polska powinna uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych państwa Unii Europejskiej.

Według uzyskanych w badaniu odpowiedzi, 48,8 proc. respondentów popiera wspomniane rozwiązanie. Przeciwko jest 44,1 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma natomiast 7 proc. przebadanych.

Małżeństwa jednopłciowe w Polsce. Wyniki sondażu ukazują podział społeczeństwa

- Te wyniki dokładnie odzwierciedlają podział polskiego społeczeństwa. Nie jest tak, że w Polsce przeważają konserwatyści, choć rzeczywiście ich głos jest w debacie publicznej najbardziej słyszalny - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Jacek Kucharczyk, socjolog, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych.

Gazeta zwraca uwagę, że sondaż ukazuje silną polaryzację społeczeństwa wokół tematu małżeństw jednopłciowych. Jak bowiem podaje, respondenci w badaniu najczęściej wybierali odpowiedzi "zdecydowanie tak" oraz "zdecydowanie nie". W przypadku tej pierwszej było to 25,2 proc. a drugiej 32,4 proc. badanych.

    Z badania wynika także, że nieco przychylniej na sprawę związków jednopłciowych w Polsce patrzą kobiety (55 proc.) niż mężczyźni (44 proc.).

    Ponadto różnicę widać w przypadku poparcia dla poszczególnych partii politycznych. 75 proc. wyborców obecnej koalicji rządzącej jest za uznawaniem małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. W przypadku opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) "za" opowiedział się co czwarty ankietowany, a 69 proc. było przeciwko.

    Sondaż dotyczący małżeństw jednopłciowych. Najbardziej przeciwko są wyborcy PiS

    Dodajmy, że z badania przygotowanego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że najbardziej nieprzychylni dla takiego rozwiązania są wyborcy PiS. Tam bowiem za uznawaniem małżeństw jednopłciowych był 1 proc. badanych.

    Nieco inaczej sytuacji wygląda w przypadku Konfederacji. 38 proc. sympatyków partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wybrało bowiem odpowiedź "raczej tak".

    - Wielu wyborców Konfederacji to osoby o poglądach wolnościowych, libertariańskich. Z tego właśnie powodu część ich elektoratu, w przeciwieństwie do tego, co mówią jej liderzy, nie miałaby nic przeciwko legalizacji związków jednopłciowych - powiedział "Rz" dr Kucharczyk.

      Różnicę w wynikach widać także patrząc na wiek respondentów. Największe poparcie odnotowano bowiem w grupach wiekowych 18-29 lat (66 proc.) oraz 70+ (również 66 proc.). Najbardziej nieprzychylni są natomiast obecni pięćdziesięciolatkowie - 35 proc.

      Sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono metodą CATI na próbie 1072 Polaków.

      Wyrok TSUE. Polska musi uznać małżeństwo dwóch obywateli UE tej samej płci zwarte w innym kraju członkowskim

      Przypomnijmy, że pod koniec listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie - w tym m.in. Polska - nie muszą umożliwiać zawierania małżeństw jednopłciowych. Mimo to tego typu kraje mają obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli UE tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim.

      Według TSUE odmowa uznania małżeństwa obywateli UE tej samej płci może spowodować poważne niedogodności administracyjne, zawodowe i prywatne.

      Według Trybunału "obowiązek uznania nie narusza tożsamości narodowej ani nie zagraża porządkowi publicznemu państwa członkowskiego pochodzenia małżonków. Nie oznacza on bowiem, że państwo to musi wprowadzić w swoim prawie krajowym małżeństwo dwóch osób tej samej płci".

      W orzeczeniu przypomniano także, że kraje UE dysponują zakresem uznania przy wyborze sposobów uznawania takiego małżeństwa, a transkrypcja urzędowego poświadczenia jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem.

      "Polska jest zobowiązana stosować go bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci" - podsumował Luksemburg.

