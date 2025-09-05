W skrócie Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Łomży ostro odpowiadał na pytania pracownika TV Republika, podkreślając potrzebę trzymania standardów merytorycznych i reguły "jedno pytanie na jedną redakcję".

W trakcie słownego starcia premier dodał, że "konferencje prasowe to nie jest wesele".

Ja nie zapraszam indywidualnie dziennikarzy, ale widzi pan, jest pan. Zadaje pan pytanie, niezależnie od tego, jak niekonwencjonalne - powiedział Tusk.

Donald Tusk odwiedził w piątek Łomżę, gdzie trwa rewitalizowanej linii kolejowej.

Podczas konferencji prasowej premiera jeden z przedstawicieli TV Republika zadał pytanie o niewypuszczanie pracowników tej stacji na konferencje prasowe. - Czy to koniec embarga na największą stację telewizyjną w Polsce? - zapytał.

- Tacy duzi jesteście, że aż najwięksi w Polsce? Ja znam takich facetów, którym się wydaje, że coś jest bardzo duże, a później się okazuje... Także niech pan będzie ostrożny z tym chwaleniem się co do rozmiarów i wielkości, bo z tego są później tylko kompromitacje - opowiedział szef rządu.

Tusk: Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem

Tusk zauważył jednocześnie, że to pytanie to jakieś "nieporozumienie" bo, jak zaznaczył, miał okazje odpowiadać na pytania TV Republika dwa dni temu podczas targów w Kielcach.

- To nie jest wesele, ja nie zapraszam indywidualnie dziennikarzy. Jest pan, zadaje pan pytania, niezależnie od tego, jak niekonwencjonalne - dodał.

Przedstawiciel TV Republika zapytał również premiera o "złe relacje rządu z administracją Donalda Trumpa" oraz, czy nie żałuje on swoich słów o Trumpie jako rosyjskim agencie.

- Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem. Nie narzekam na relacje pomiędzy polskim rządem a administracją w Waszyngtonie. Prezydent Trump jest bardzo wymagającym i trudnym partnerem. Nie tylko z mojego punktu widzenia, wszyscy o tym wiemy - podkreślił Tusk.

"Jestem odpowiedzialny za to, żeby Polska była traktowana poważnie"

- My jako Polska mamy swoje interesy, jesteśmy najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i niezalenie od tego, kto jest prezydentem USA, Polska jest najważniejszym ogniwem NATO w tej części świata - dodał.

Szef rządu przypomniał, że "Polska robi wielkie interesy ze Stanami Zjednoczonymi". - Jak się płaci grube pieniądze za produkty, w tym przypadku są to samoloty czy elektrownia jądrowa, to jest to wystarczający powód, żeby z podniesioną głową i na stojąco o tym rozmawiać, a nie na kolanach - powiedział Tusk.

- Niezależnie od tego, jaki temperament ma dzisiejszy prezydent USA, jakie ma sympatie i relacje polityczne z Putinem, z prezydentem Chin, nic z tych rzeczy nie wpłynie na moje stanowisko. Jako premier polskiego rządu jestem odpowiedzialny za to, żeby Polska była traktowana poważnie - podkreślił.

- Nie mam zamiaru się nikomu podlizywać i nigdy nie będę tego robił - dodał Tusk.

Spotkanie w Paryżu. Macron nie przywitał Tuska

Pracownik stacji próbował dopytać premiera o jego relacje z europejskimi liderami w kontekście spotkania tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Uczestników szczytu witał osobiście prezydent Francji Emmanuel Macron, jednak polski premier został powitany przez urzędnika niższego szczebla.

"Źle to wygląda, gdy Premiera RP tak traktują" - komentował w mediach społecznościowych Paweł Jabłoński z PiS.

- Sam pan daje argumentację, dlaczego jesteście kłopotliwymi gośćmi na konferencji prasowej - odpowiedział premier przypominając, że jest jedno pytanie na każdą redakcję.

Później wytłumaczył, że nie został powitany przez Macrona ze względu na swoje spóźnienie.

- Ze względu na mgłę na Okęciu, spóźniłem się 20 minut z powodów technicznych. W czasie gdy dotarłem do Pałacu Elizejskiego trwało już spotkanie prezydenta Macrona z prezydentem Zełenskim, które miało przygotować dalsza dyskusję - wytłumaczył Tusk.

- Znam waszą empatię wobec mnie i takie serdeczne uznanie dla tego co robię, ale wpaść na pomysł, że ja mam złe relacje z europejskimi liderami, albo z Macronem, to nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy wymyślać - powiedział.

- Nawet średniej wielkości stacja telewizyjna powinna trzymać jakiś standard merytoryczny - podsumował premier.

