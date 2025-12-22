Spis treści: Boże Narodzenie 2025. Kalendarz liturgiczny Boże Narodzenie 2025. W które dni trzeba iść do kościoła?

Oktawa to szczególny czas w kalendarzu liturgicznym, w którym Kościół przez osiem kolejnych dni celebruje jedną uroczystość. W przypadku Bożego Narodzenia każdy z dni wchodzących w oktawę ma rangę święta i jest to przedłużenie radości z narodzenia Chrystusa. W liturgii podkreśla się, że tajemnica Wcielenia nie kończy się jednego dnia, lecz jest kontemplowana przez cały tydzień.

Oktawa Bożego Narodzenia 2025 rozpoczyna się w czwartek 25 grudnia i kończy w czwartek 1 stycznia 2026 roku. Obejmuje więc zarówno same święta, jak i kilka dni powszednich oraz niedzielę przypadającą w ich trakcie.

Boże Narodzenie 2025. Kalendarz liturgiczny

Oktawa Bożego Narodzenia jest dokładnie rozpisana w kalendarzu liturgicznym. Każdy dzień to inne święto, powiązane z narodzinami Jezusa:

25 grudnia 2025, czwartek , to Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jest to pierwszy dzień oktawy i jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym;

26 grudnia 2025, piątek, obchodzone jest wspomnienie św. Szczepana, pierwszego męczennika;

27 grudnia 2025, sobota, przypada wówczas wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty, jednego z najbliższych uczniów Jezusa;

28 grudnia 2025, niedziela, obchodzone jest Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym roku przypada ono w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia;

29 grudnia 2025, poniedziałek, to piąty dzień w oktawie Bożego Narodzenia, z własną liturgią dnia;

30 grudnia 2025, wtorek, to szósty dzień w oktawie Bożego Narodzenia;

31 grudnia 2025, środa, siódmy dzień oktawy, w Polsce często kojarzony także z nabożeństwami dziękczynnymi na zakończenie roku kalendarzowego, sylwester;

1 stycznia 2026, czwartek, to to Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jednocześnie zamyka oktawę Bożego Narodzenia.

Po zakończeniu oktawy i uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), w kolejnych dniach liturgia przechodzi w okres bożonarodzeniowy, który trwa aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, który przypada na 11 stycznia.

Boże Narodzenie 2025. W które dni trzeba iść do kościoła?

W czasie oktawy Bożego Narodzenia 2025 w Polsce obowiązek uczestnictwa w mszy świętej dotyczy kilku dni. Trzeba iść do kościoła 25 grudnia, czyli w Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie wierni w Polsce uczestniczą również w mszy 26 grudnia, wspomnienie św. Szczepana, choć prawo kanoniczne tego nie nakazuje.

Kolejnym dniem z obowiązkiem mszy świętej jest niedziela 28 grudnia 2025 roku, ponieważ każda niedziela wiąże się z tym obowiązkiem niezależnie od rangi święta.

Ostatnim dniem oktawy, w którym wiernych obowiązuje uczestnictwo w mszy, jest Nowy Rok - 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Kowal do Nawrockiego: Jak jesteś prezydentem Polski, musisz mieć kontakty na Ukrainie Polsat News Polsat News