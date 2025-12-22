Osiem szczególnych dni dla Kościoła. W które z nich wierni muszą iść na mszę?
Oktawa Bożego Narodzenia to osiem dni liturgicznego świętowania narodzin Jezusa. Kościół katolicki traktuje je jako jeden, nieprzerwany dzień radości - od 25 grudnia do 1 stycznia. W tym czasie przypada kilka ważnych uroczystości i świąt, a niektóre z nich wiążą się z obowiązkiem uczestnictwa w mszy świętej. Sprawdzamy dokładny kalendarz liturgiczny tegorocznej oktawy.
Spis treści:
- Boże Narodzenie 2025. Kalendarz liturgiczny
- Boże Narodzenie 2025. W które dni trzeba iść do kościoła?
Oktawa to szczególny czas w kalendarzu liturgicznym, w którym Kościół przez osiem kolejnych dni celebruje jedną uroczystość. W przypadku Bożego Narodzenia każdy z dni wchodzących w oktawę ma rangę święta i jest to przedłużenie radości z narodzenia Chrystusa. W liturgii podkreśla się, że tajemnica Wcielenia nie kończy się jednego dnia, lecz jest kontemplowana przez cały tydzień.
Oktawa Bożego Narodzenia 2025 rozpoczyna się w czwartek 25 grudnia i kończy w czwartek 1 stycznia 2026 roku. Obejmuje więc zarówno same święta, jak i kilka dni powszednich oraz niedzielę przypadającą w ich trakcie.
Boże Narodzenie 2025. Kalendarz liturgiczny
Oktawa Bożego Narodzenia jest dokładnie rozpisana w kalendarzu liturgicznym. Każdy dzień to inne święto, powiązane z narodzinami Jezusa:
- 25 grudnia 2025, czwartek, to Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jest to pierwszy dzień oktawy i jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym;
- 26 grudnia 2025, piątek, obchodzone jest wspomnienie św. Szczepana, pierwszego męczennika;
- 27 grudnia 2025, sobota, przypada wówczas wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty, jednego z najbliższych uczniów Jezusa;
- 28 grudnia 2025, niedziela, obchodzone jest Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym roku przypada ono w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia;
- 29 grudnia 2025, poniedziałek, to piąty dzień w oktawie Bożego Narodzenia, z własną liturgią dnia;
- 30 grudnia 2025, wtorek, to szósty dzień w oktawie Bożego Narodzenia;
- 31 grudnia 2025, środa, siódmy dzień oktawy, w Polsce często kojarzony także z nabożeństwami dziękczynnymi na zakończenie roku kalendarzowego, sylwester;
- 1 stycznia 2026, czwartek, to Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jednocześnie zamyka oktawę Bożego Narodzenia.
Po zakończeniu oktawy i uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), w kolejnych dniach liturgia przechodzi w okres bożonarodzeniowy, który trwa aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, który przypada na 11 stycznia.
Boże Narodzenie 2025. W które dni trzeba iść do kościoła?
W czasie oktawy Bożego Narodzenia 2025 w Polsce obowiązek uczestnictwa w mszy świętej dotyczy kilku dni. Trzeba iść do kościoła 25 grudnia, czyli w Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie wierni w Polsce uczestniczą również w mszy 26 grudnia, wspomnienie św. Szczepana, choć prawo kanoniczne tego nie nakazuje.
Kolejnym dniem z obowiązkiem mszy świętej jest niedziela 28 grudnia 2025 roku, ponieważ każda niedziela wiąże się z tym obowiązkiem niezależnie od rangi święta.
Ostatnim dniem oktawy, w którym wiernych obowiązuje uczestnictwo w mszy, jest Nowy Rok - 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.