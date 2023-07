79. rocznica Powstania Warszawskiego. Apel Pamięci z udziałem prezydenta

Powstanie Warszawskie. Zawyją syreny

"Apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu, zatrzymali się w samochodach, przystanęli na chwilę na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych" - tak zaczyna się apel podpisany przez powstańców i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.