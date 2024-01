"Niepopularna opinia: politycy powinni mieć bana na udział w WOŚP. To zacna akcja charytatywna o pięknych korzeniach, która z biegiem lat nabrała waloru wizerunkowego, lecz która jest organizowana, bo służba zdrowia jest niedofinansowana od wielu lat. A kto ma na to wpływ? My, politycy" - napisała na portalu X (dawniej Twitter) Anna Maria Żukowska.