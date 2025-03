Do zatrzymania Jewgieniji Gucul doszło na lotnisku w Kiszyniowie, skąd miała lecieć do Stambułu. Funkcjonariusze przewieźli polityk do budynku Narodowego Centrum Antykorupcyjnego, gdzie usłyszała zarzuty. Przewodnicząca gagauskiej autonomii w Mołdawii oskarżana jest o naruszenia procedur zarządzania funduszami wyborczymi, nielegalne finansowanie kampanii w 2023 roku i fałszowanie dokumentów.