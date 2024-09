We wtorek rano miasto Wrocław wydało komunikat o sytuacji powodziowej . Jak przekazano, " na Jarnołtowie do jednego gospodarstwa wdarła się woda . Mieszkańcy nie chcą się ewakuować, są w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego".

" Woda przelewa się już teraz przez jedną z ulic Jarnołtowa, dlatego w poniedziałek został zamknięty dla ruchu drewniany Most Jarnołtowski. Kolejnym miejscem problematycznym na Bystrzycy są wspomniane Marszowice. Tam być może konieczna będzie ewakuacja kilkunastu mieszkańców. Już zaproponowano mieszkańcom pomoc w jej przeprowadzeniu. Innym mieszkającym w pobliżu Bystrzycy zaleca się tzw. ewakuację pionową czyli przeniesienie cennych rzeczy na wyższe kondygnacje" - wskazano.

Sztab kryzysowy. Oczy skierowane na Wrocław

- Mamy do czynienia ze sprzecznymi komunikatami IMGW i hydrologów, jeżeli chodzi o zagrożenie dla Wrocławia. Prezydent Sutryk też zaliczył tu pewne kontrowersje. Nie może być tak, że będziemy bazować na sprzecznych estymacjach - mówił premier Donald Tusk, podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu we wtorek.