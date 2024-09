Powódź 2024. Wrocławianie szykują się na wielką wodę. Pustki na sklepowych półkach

We Wrocławiu sytuacja staje się coraz poważniejsza. Alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony w nocy z niedzieli na poniedziałek. Służby miejskie zarządziły całodobowy monitoring wałów oraz kontrolę przepustów, by zminimalizować ryzyko powodzi. Przeprowadzono również zabezpieczenia strategicznych przejazdów. Miasto wciąż jeszcze pamięta 1997 rok , gdy jego ulicami przetoczyła się powódź tysiąclecia .

" Ludzie we Wrocławiu wykupują wodę w sklepach " - donosi w serwisie X Ekonomat. Do wpisu dołączono dwa filmiki, ukazujące ludzi zbiorowo sięgających po duże baniaki z wodą w jednym z popularnych marketów.

Jak stwierdził inny internauta, "we Wrocławiu nadal kranówka jest w 100% zdatna do spożycia bezpośrednio z kranu", ale ludzie "na potęgę wykupują wodę butelkowaną, która może się przydać tam gdzie faktycznie brakuje wody pitnej". "Lejcie z kranu w butle i garnki" - polecił użytkownik serwisu X. Do postu załączył on zdjęcie pustych półek w jednym z marketów przy ul. Balonowej.