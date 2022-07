Wrocław: Mężczyzna postrzelił ośmiolatka. "Z okolic serca wyciągnięto śrut"

We Wrocławiu doszło do szokującego zdarzenia. Na Przedmieściu Oławskim nieznany mężczyzna postrzelił z broni pneumatycznej ośmiolatka. Chłopiec trafił do szpitala, dochodzi do siebie po operacji. Z okolicy jego serca wyciągnięto śrut. Policjanci zatrzymali podejrzewanego, 23-letniego mężczyznę.

