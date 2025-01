Udana akcja jest dziełem Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu . Jednak do przełomu nie doszłoby bez wymiany informacji holenderskiej policji z pracownikami Komendy Głównej Policji za pośrednictwem sieci ENFAST (europejska jednostka odpowiadająca za poszukiwania na terenie Starego Kontynentu).

Poszukiwany od kilku lat mężczyzna został zatrzymany 13 stycznia. W 2017 roku doprowadził on do śmierci trzymiesięcznego dziecka w Holandii. Tamtejszy sąd ogłosił karę sześciu lat pozbawienia wolności, ale osądzony zdołał uciec do ojczyzny.