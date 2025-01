Według ustaleń Interii dwóch pracowników w trybie ustawy o sygnalistach dokonało zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w WIOŚ we Wrocławiu . Wcześniej informowaliśmy o jednym zgłoszeniu sygnalisty. Pisma wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozwiązania wprowadzone przez ustawę o sygnalistach mają chronić osoby, zgłaszające łamanie prawa oraz zabezpieczać ich przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawców.

Beata Merenda zaprzecza wszelkim oskarżeniom ze strony podwładnych . - To pomówienia - powiedziała Interii, podkreślając, że dobrze traktuje pracowników.

WIOŚ Wrocław. Nazwiska pracowników na L4 "znikają"

Tymczasem z urzędu płyną do nas kolejne informacje, tym razem o "wymazaniu kilku pracowników" . Z tabliczek na drzwiach pokoi, które zajmowały osoby przebywające obecnie na zwolnieniach lekarskich, miały zniknąć ich nazwiska - przekazali nam urzędnicy WIOŚ. W części tych pomieszczeń, jak słyszymy, ulokowano nowo zatrudnione osoby.

Chodzi o wydział, którego dwukrotną reorganizację opisaliśmy w Interii. Najpierw kierownictwo WIOŚ zlikwidowało Wydział Organizacji , a w jego miejscu utworzono dwa: Wydział Kadr i Szkoleń oraz Wydział Administracyjno-Techniczny . Naczelnik zlikwidowanego wydziału - doświadczony urzędnik - został przeniesiony na niższe stanowisko, ostatecznie odszedł do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Sześć miesięcy później kierownictwo WIOŚ ponownie utworzyło jeden wydział - Organizacji i Administracji. Naczelnicy, istniejących wcześniej dwóch wydziałów, przebywają obecnie na zwolnieniach lekarskich, to m.in. ich nazwiska miały zniknąć z tabliczek . To także oni dokonali formalnych zgłoszeń mobbingu.

O sprawę usuniętych nazwisk zapytaliśmy wojewódzką inspektor, do momentu publikacji tekstu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi .

Sprawa WIOŚ Wrocław. Resort zapowiada kontrolę

W dokumencie zaznaczono także, że członkowie związku i doświadczeni pracownicy WIOŚ są przez inspektor "dyskryminowani i szykanowani". "Fatalna atmosfera w pracy wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników" - to cytat z pisma, do którego dotarła Interia.

To trafiło m.in. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiceministra Anita Sowińska przeprowadziła w listopadzie 2024 r. rozmowę z ówczesnym wojewodą dolnośląskim Maciejem Awiżeniem "w celu zwrócenia uwagi na trudną sytuację kadrową we wrocławskim WIOŚ" - przekazał Interii resort.