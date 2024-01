Pierwsze rejsy do Arabii Saudyjskiej i nie tylko

Wznowienie dawnych połączeń

W sezonie letnim turyści będą mogli spodziewać się również wznowienia połączeń z Radomia do Prewezy, miasta w Grecji oraz Tirany, stolicy Albanii. Uruchomione zostaną natomiast loty do Podgoricy, stolicy Czarnogóry i Ochrydy w Macedonii.

Większa częstotliwość lotów

W 2024 zwiększona zostanie również częstotliwość lotów do Tokio. Liczba rejsów do stolicy Japonii, która do tej pory wynosiła cztery rejsy tygodniowo, od kwietnia wzrośnie do sześciu.