Samoloty z portu w Radomiu mają latać do egipskiego kurortu w poniedziałki. Czartery obsługuje ukraińska linia lotnicza Skyline Express Airline .

Według gazety "Echo Dnia" z i do Radomia mają latać samoloty Boeing 757-330. To znacznie większe maszyny niż te, które dotychczas startowały z lotniska w Radomiu. Na lotnisku na Sadkowie obsługiwano do tej pory bowiem wyłącznie samoloty Boeing 737 w różnych wariantach.