Linie lotnicze Air New Zealand zamówiły całkowicie elektryczny samolot do obsługi krajowych rejsów w Nowej Zelandii. Maszyna ma realizować jedynie transport towarowy. Przedstawiciele przewoźnika nie wykluczają jednak, że jeśli pojazd się sprawdzi, to w najbliższych latach w ten sam sposób można będzie transportować również ludzi. Dowiedz się więcej o elektrycznym samolocie, który ma być wykorzystywany komercyjnie.